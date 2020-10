Ajax start Champions League met zure nederlaag tegen Liverpool

Ten Hag startte het duel met de Engelse kampioen met een wat verstevigde basiself. Lisandro Martinez startte naast Perr Schuurs centraal achterin en Daley Blind stond iets verder naar voren. Hij kreeg een belangrijke rol in de opbouw, waar Ten Hag voor Mohammed Kudus een rol als valse spits had uitgedacht. Dat plannetje kon echter al na zes minuten de prullenbak in, want na een duel met Fabinho moest Kudus geblesseerd van het veld. Quincy Promes verving hem.

Enorme kans Promes

De eerste goede mogelijkheid die Ajax kreeg was voor Ryan Gravenberch, hij schoot na een vlot lopende aanval via Promes en Dusan Tadic naast. Tien minuten later had Promes Ajax op voorsprong moeten zetten, maar na een slimme pass van David Neres schoot hij van dichtbij op de uitgestoken voet van Liverpool-doelman Adrian.

Nicolas Tagliafico baalt, terwijl de Liverpool-spelers blij zijn met de 0-1. Ⓒ Reuters

Die misser kwam Ajax duur te staan, want een minuut later was het 0-1. Een door Blind getoucheerde inzet van Sadio Mané werd door Nicolas Tagliafico ongelukkig in eigen doel gewerkt. Noussair Mazraoui voorkwam dat het nog voor rust 0-2 werd, door een schot van Salah te blokken nadat Andy Robertson goed was opgestoomd.

Tadic en Klaassen dicht bij

Ajax leek met 1-1 te gaan rusten, toen Neres Tadic lanceerde en de Serviër de bal over Adrian heen wipte. Met een artistieke actie haalde Fabinho de bal nog net voor de doellijn weg. Davy Klaassen was na de hervatting binnen de minuut heel dicht bij de 1-1, maar de zomeraanwinst zag zijn schot op de paal uiteenspatten.

Uit een snelle counter na een uur spelen was wederom Promes dicht bij de gelijkmaker, maar de invaller kon net niet lekker uithalen na een pass van Mazraoui. Zonder het gewisselde supertrio (Salah, Mané en Roberto Firmino mochten na een uur douchen) was Liverpool via Georginio Wijnaldum dicht bij de 0-2. De middenvelder kopte echter rakelings over het doel van André Onana.

Met Jurgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad, Lassina Traoré én Klaas-Jan Huntelaar stuurde Ten Hag alle aanvallende troeven die hij had het veld in, maar het mocht ondanks het vele aandringen in de slotfase (en een flinke kans voor Ekkelenkamp) niet baten.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Champions League