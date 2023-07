PSV rondt komst Lang af: ’Ik ben hongerig naar prijzen’

PSV doet geen mededelingen over de transfersom, maar de club betaalt naar verluidt, inclusief bonussen, 15 miljoen euro. Lang is daarmee de duurste speler ooit voor PSV, dat in 2001 omgerekend 14 miljoen euro voor spits Mateja Kezman betaalde. Pepi heeft PSV zo’n 10 miljoen euro gekost.

Lang speelde 2,5 jaar bij Club Brugge en won met de Belgische club twee landstitels. In die periode kwam de voormalig speler van Ajax tot 125 wedstrijden. Lang maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. In de zeven interlands die hij tot dusverre speelde, scoorde hij twee keer.

Tekst gaat verder onder de tweet

Filosofie

„Noa is een speler die past binnen onze speelstijl en onze filosofie. Zijn creativiteit, dribbelvaardigheden en doelgerichtheid maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Dat we hem zo vroeg in de voorbereiding kunnen vastleggen, maakt de transfer nog beter”, zegt Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV.

Bekijk ook: PSV maakt van Noa Lang duurste aankoop ooit

Lang kijkt uit naar zijn nieuwe werkgever. „Het waren spannende weken, maar ik ben heel blij dat alles nu rond is”, zegt hij. „Ik ben hongerig naar prijzen en wil daarin heel belangrijk zijn voor het team.”

Tekst gaat verder onder de tweet

Rugnummer 7

Lang gaat spelen met rugnummer 7. Xavi Simons, die dat rugnummer vorig seizoen had, krijgt nu rugnummer 10. Dat nummer was vrijgekomen na het vertrek halverwege vorig seizoen van Noni Madueke naar Chelsea. Of Simons bij PSV blijft spelen of dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem terug haalt, is nog onduidelijk.