En nu de Tsjechen voor Oranje! Wat te verwachten?

Patrik Schick is de grote man bij de Tsjechen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Niet de nummer drie uit de gevreesde Poule des Doods (Groep F), maar Tsjechië is zondagavond in Boedapest (18.00) de tegenstander van Oranje in de achtste finale van het EK. Rekenen ’we’ ons rijk? Nee, dat is ongepast na twee gemiste eindtoernooien. Maar dat dit de meest gunstige uitkomst is van de laatste speelrondes in de groepsfase, daar kan niemand omheen.