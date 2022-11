Premium Het beste van De Telegraaf

Ploeg van Johansson in de achtervolging Oranje hoeft niet te wanhopen na nederlaag op EK handbal

Kelly Dulfer legt haar ziel en zaligheid in een schot, maar de Oranje-handbalsters moeten wel hun meerdere erkennen in Frankrijk. Ⓒ FOTO ANP/HH

De nederlaag tegen Frankrijk op het EK handbal betekent voor Nederland nog niet het einde van de wereld, maar de ploeg is wel met de neus op de feiten gedrukt. De regerend olympisch kampioen bezorgde de formatie van bondscoach Per Johansson woensdagavond de eerste nederlaag in het Noord-Macedonische Skopje: 24-26. Wel biedt de verliespartij perspectief. Oranje toonde vechtlust, liet geregeld uitstekend handbal zien en er zat woensdag zelfs meer in het vat, maar op de beslissende momenten werd er te slordig gespeeld.