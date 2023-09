Uitgejouwde Max Verstappen: ’Blij met tweede plek vandaag’

De WK-leider kon goed leven met zijn tweede plek, op slechts dertien duizendsten van de snelste man op zaterdag: Ferrari-coureur Carlos Sainz. „Het zat de hele kwalificatie heel dicht bij elkaar”, aldus Verstappen. „Ik ben blij met de tweede plek vandaag. Morgen gaan we proberen de race te winnen en normaal gezien zijn we dan ook snel. Eerst ga ik genieten van deze sessie en daarna ga ik me focussen op de race van zondag.”

Sainz was dolblij met zijn pole position en de steun van de Italiaanse fans. „Het was een intense kwalificatie, die laatste ronde heb ik echt enorm gepusht om alles eruit te persen. Ik heb sinds ik over de finish kwam alleen maar kippenvel. De steun van het publiek hier, maar ook bij het hotel en als we arriveren bij het circuit, is ongekend. Overal hoor je geluid en is er support. Dat is het beste gevoel dat je kan hebben als coureur, als sportman.”