Vertrekkende Daniel Schwaab: ’Koester PSV voor altijd’

Daniel Schwaab: „Ik wil komend seizoen heel graag in de rust van een wedstrijd nog afscheid nemen van de PSV-supporters.” Ⓒ FOTO BSR AGENCY

AMSTERDAM - Daniel Schwaab (31) nam na vier seizoenen vervroegd afscheid van PSV. De Duitse verdediger is thuis in Waldkirch, dicht bij Freiburg, bij zijn vrouw en drie zoontjes. Hij tennist én crost deze weken op zijn mountainbike door het Zwarte Woud om zich fit te houden, maar terugkeren in Eindhoven zal hij niet meer. Als speler. Juist nu er met Roger Schmidt een landgenoot als trainer komt, is dé PSV-Duitser van de laatste jaren vertrokken.