Wat kan Arensman als schaduwkopman? Loodzware opgave voor tiental Nederlanders in Giro d’Italia: ’Ik ben ook maar een mens’

Door Hasn Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Thymen Arensman Ⓒ Getty Images

Het is een groot vraagteken of de tien deelnemende renners uit ons land voor Giro-succes kunnen zorgen in de komende weken. Bauke Mollema, David Dekker en Thymen Arensman zijn wat dat betreft de belangrijkste troeven, maar het zal voor hen een loodzware opgave worden. Waarschijnlijker is dat het rood-wit-blauw zal wapperen voor Primoz Roglic, die met Remco Evenepoel topfavoriet is. Toevallig ook omdat de Sloveense vlag dezelfde kleuren heeft als die van Nederland.