Andy Murray voelt zich fit maar kan niveau lastig beoordelen

„Qua fysiek zijn de afgelopen zes tot negen maanden heel goed geweest. Dit is het beste gevoel dat ik heb gehad sinds mijn operatie”, zei Murray na zijn winstpartij. „Dat is heel positief. Ik doe de laatste tijd heel veel wedstrijden. Ik voel me altijd erg comfortabel op gras, dus de komende weken zullen een goede test voor me zijn.”

De Schot, die zijn carrière nieuw leven inblies na zijn heupoperatie, won in mei het graveltoernooi in Aix-en-Provence. In de afgelopen masterstoernooien van Rome, Madrid en Monte Carlo werd hij echter al vroegtijdig uitgeschakeld. Vervolgens meldde hij zich af voor Roland Garros. De drievoudig grandslamwinnaar gaf prioriteit aan de voorbereiding op Wimbledon, het grastoernooi dat hij twee keer won.

Murray erkent dat hij het lastig vindt om zijn huidige niveau te beoordelen. „Het is moeilijk om te zeggen of ik momenteel op mijn beste niveau speel. Ik heb absoluut geen gebrek aan respect voor de spelers waar tegen ik nu speel. Ik ben me ervan bewust dat het goede spelers zijn, maar als je straks tegen spelers uit de top 10 van de wereld staat, dan zijn zij wel in staat om bepaalde dingen in je spel wat meer bloot te leggen.”

De Schot voegde eraan toe dat hij zijn best doet in de hoop geplaatst te worden voor Wimbledon, dat van 3 tot 16 juli gespeeld wordt. „Ik doe mijn best om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op Wimbledon”, zei hij.