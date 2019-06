Bondscoach over Knegt: ’Deze snuiter is altijd sterker teruggekomen’

„We weten niet hoe lang alles gaat duren”, vervolgt Otter. „En of hij weer op het hoogste niveau terugkeert. Er is onwetendheid over wat voor nadelen zo’n verbrande huid heeft. Wat doet het met warmte-afgifte qua transpiratie, hoe kun je het koel houden, wat doet het met de souplesse en het gevoel? Ik heb wel tegen hem gezegd dat ik denk dat hij over een paar maanden al weer op 98 procent is.”

De bondscoach wijst op eerdere tegenslagen die Knegt kende. „In augustus 2013 scheurde hij zijn meniscus, dat was een half jaar voor de Spelen in Sotsji. Daar won hij toen brons en een jaar later werd Sjinkie wereldkampioen allround. In februari 2016 kneusde hij zo’n beetje alles in zijn lichaam, een jaar later werd Sjinkie tweede op de WK allround en pakte hij goud op de 500 meter en relay. Dus als er één in staat is om in de top terug te keren, is deze snuiter het wel.”