Ajax tegen Ludogorets in play-offs Europa League

Vorige week was het in Kazachstan nog 2-1 voor FC Astana geworden. De Pool Jakub Piotrowski scoorde donderdagavond twee keer.

Ajax speelt over een week, op donderdag 24 augustus, eerst een uitwedstrijd tegen de regerend landskampioen van Bulgarije. De return in de Johan Cruijff ArenA is een week later. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de poulefase van het tweede clubtoernooi van Europa.

Bij Ludogorets staat de Nederlandse keeper Sergio Padt, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, onder contract. De voormalig doelman van FC Groningen deed niet mee in de met 5-1 gewonnen wedstrijd.