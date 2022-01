Premium Het beste van De Telegraaf

Door Willem II begeerde RKC’er Melle Meulensteen murw van getrouwtrek

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Melle Meulensteen tijdens het bekerduel met ADO Den Haag. Ⓒ ProShots

WAALWIJK - Het was opvallend bij de 4-2 bekerzege op ADO Den Haag dat alle gebruikelijke basisspelers van RKC Waalwijk slechts gedeeltelijk of helemaal niet in actie kwamen, maar dat uitgerekend de veelbesproken Melle Meulensteen wel de volledige 120 minuten op het veld stond. Een verband met de interesse van Willem II, zag Meulensteen niet. ,,Ik ben nog jong. Het waren vooral de oudere spelers, die wat minder mochten spelen”, grapte de verdediger. ,,Ik ben duidelijk geweest naar de trainer, dat ik me honderd procent op RKC richt.”