Column: Hollandse School als eis stellen

Valentijn Driessen

Met het echec van Boedapest gevolgd door z’n vertrek als bondscoach bij de KNVB is de trainerscarrière van Frank de Boer in het topvoetbal in de knop gebroken. Het maakt niet uit of hijzelf de handdoek gooide of dat de KNVB de contractbepalingen heeft uitgevoerd. Daarin staat dat het missen van de EK-kwartfinale ontslag betekent per 1 augustus zonder verdere financiële verplichting.