Toekomst wielerploeg CCC zeer onzeker

Met de aankondiging van teammanager Jim Ochowicz dat er bij CCC keihard wordt gesneden in de salarissen van alle personeelsleden, lijkt de eerste stap gezet in de richting van een definitief einde van de Poolse formatie, die pas twee jaar actief is op het hoogste niveau.

Dat kan geconcludeerd worden op grond van eerdere berichten over het voornemen van de eigenaar van schoenenfabrikant CCC, Dariusz Milek, die zich helemaal wil terugtrekken als hoofdsponsor. Door het coronavirus zijn alle winkels van zijn keten dicht, draaien de fabrieken niet meer en is de waarde van de aandelen van zijn bedrijf gigantisch gekelderd.

Om de zaak te redden, is nu als eerste maatregel het mes gezet in de wielerploeg. „Daarom zijn alle werknemers – op een paar medewerkers na – voorlopig geschorst”, legt Ochowicz uit. „Ook op de loonkosten van de coureurs wordt stevig bezuinigd.”