Oud-keeper Theo Zwarthoed komt nu uit de verf als schilder

Excelsior-goalie Theo Zwarthoed redt voordat Feyenoorder Dylan Vente gevaarlijk kan worden. Ⓒ Yannick Verhoeven

Amsterdam - Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het bittere noodzaak om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: oud-keeper Theo Zwarthoed, die de schilderskwast ter hand heeft genomen.