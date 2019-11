Video: Levensgevaarlijke blunder in Formule E

Na een crash van de Nederlander Robin Frijns (Envision Virgin Racing) stuurden de stewards direct de safety car de baan op. Toen zij de bolide sommeerden om de baan te verlaten, waren de stewards echter nog druk bezig om de wagen van Frijns achter de boarding te krijgen.

Zij hadden alle geluk van de wereld dat het veld, dat inmiddels weer op volle snelheid mocht rijden, niet in de buurt was op het slechts 2,495 kilometer lange circuit.

De wedstrijdleiding herstelde de fout binnen afzienbare tijd door de gele vlag te heffen, waardoor de elektrische wagens snelheid moesten minderen en maximaal vijftig kilometer per uur mochten rijden.

Ad Diriyah, een voorstad van Riyadh, was het toneel van het openingsweekeinde van de Formule E. Formule 2-kampioen Nyck de Vries, rijdend voor Mercedes-Benz EQ, is naast Frijns de tweede Nederlander die actief is in de elektrische tegenhanger van de Formule 1. De vrijdagrace werd gewonnen door Sam Bird, Alexander Sims was zaterdag de beste.