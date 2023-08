AZ gaat vol voor Million Manhoef

De 21-jarige Manhoef speelt sinds 2016 bij Vitesse, dat hem in de jeugd van AFC scoutte. Sinds drie jaar speelt de Purmerender in de hoofdmacht van de Arnhemmers. Afgelopen seizoen was Manhoef een van de opvallendste spelers van Vitesse. De aanvaller tekende voor negen goals en zes assists. Manhoef ligt nog vast tot medio 2025. Zijn transferwaarde wordt geschat op circa 3,5 miljoen euro.

Manhoef is een van de weinige spelers met transferwaarde in de selectie van Vitesse, dat vrijdagavond het Eredivisie-seizoen aftrapte met een 1-2 zege bij FC Volendam. Een verkoop van Manhoef zou technisch directeur Benjamin Schmedes wat financiële armslag geven om de selectie te versterken. Tot nu toe werd er een groot beroep gedaan op de creativiteit van de Duitser, die twee huurlingen (Saïd Hamulic en Kacper Kozlowski) en drie transfervrije spelers (Eloy Room, Amine Boutrah en Mathijs Tielemans) binnenloodste.

Trendbreuk

Als het tot een miljoenentransfer komt, dan is dat een trendbreuk voor Vitesse, dat de afgelopen seizoenen in vergelijking met andere Eredivisie-clubs opvallend weinig succes had op de transfermarkt. De laatste lucratieve verkoop dateert van vier jaar geleden, toen Vyacheslav Karavaev voor 8 miljoen euro werd verkocht aan Zenit Sint-Petersburg. Een groot aantal spelers liep transfervrij de deur uit. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer en Eli Dasa. Deze zomer volgden Sondre Tronstad en Matus Bero hun voorbeeld.

Miljoenen binnengesleept

AZ verkocht deze zomer al voor 46 miljoen euro door de verkoop van Milos Kerkez aan Bournemouth, Tijjani Reijnders aan AC Milan en Sam Beukema aan Bologna. De Alkmaarse club gaf tot nu toe pas een kleine 10 miljoen euro uit aan vijf versterkingen: de Portugezen Alexandre Penetra en Tiago Dantas, Denso Kasius, David Möller Wolfe en Ruben van Bommel.