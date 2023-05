Mohammed Kudus aast op transfer

De speler uit Ghana, die in de zomer van 2020 voor negen miljoen euro overkwam van FC Nordsjaelland, sorteerde een aantal maanden geleden al voor op een vertrek uit Amsterdam. „Hij heeft een voorstel om zijn contract tot de zomer van 2026 te verlengen naast zich neergelegd”, aldus Mendelewitsch.

In Engeland wordt Kudus in verband gebracht met Arsenal, Manchester United en Newcastle United, maar de zaakwaarnemer wil die namen niet bevestigen. Ook over de transfersom die Ajax verlangt – naar verluidt 45 miljoen euro – wil ze niets kwijt. „Wat ik wel kan zeggen, is dat er na het WK en dit seizoen heel veel belangstelling is voor Kudus.”

Bekijk ook: De Lang volgt Veldmate op als hoofdscout bij Ajax

Kudus kwam tot dusver tot 83 officiële wedstrijden voor Ajax. De Ghanees was daarin goed voor 23 doelpunten en verzorgde tien assists.