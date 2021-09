Max Verstappen: ‘Had geen nut om risico te nemen’

De Nederlander wist al dat hij achteraan zou starten, zondag tijdens de race, na zijn motorwissel. ,,Het had geen nut om risico te nemen, een momentje of ongeluk is altijd mogelijk”, aldus Verstappen. ,,We hebben besloten het zo te doen, want ik moet toch vanuit het achterveld komen. Ik moet van mezelf uitgaan en zoveel mensen proberen in te halen.”

Zondag blijft het waarschijnlijk droog tijdens de vijftiende race van de start. Verstappen is niet de enige die naar achteren moet vanwege een motorwissel. Dat geldt ook voor Charles Leclerc (Ferrari) en Nicholas Latifi (Williams).