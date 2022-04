FC Volendam stelt promotie naar Eredivisie veilig na thriller in Den Bosch

Uitgezwaaid door een groep fanatieke supporters vertrok Het Andere Oranje vrijdagmiddag naar Den Bosch om de klus te klaren. Na ruim twintig minuten spelen kwam Volendam op voorsprong. Na slecht verdedigen van de thuisploeg na een vrije trap kon Josh Flint de 0-1 maken. Dankzij Filip Stankovic kon Volendam die voorsprong vasthouden, want de doelman redde uitstekend, nadat Jeremy Cijntje alleen op hem af kwam.

Na een half uur kwam promotie al wel heel dicht bij voor de Volendammers, nadat Robert Mühren de score verdubbelde: 0-2. Toch bleef ook Den Bosch gevaarlijk en was de overwinning ondanks een comfortabele voorsprong bij rust zeker nog niet in de tas voor de Noord-Hollanders.

FC Volendam is terug in de Eredivisie. Ⓒ PROSHOTS

Na de pauze wachtte Volendam wat meer af en een kwartier voor tijd kwam de spanning helemaal terug in de wedstrijd na de aansluitingstreffer van Den Bosch. Sebastiaan van Bakel tekende voor de 1-2, maar verder lieten de bezoekers, ondanks nog een gigantische kans voor Damon Mirani op de 2-2, het niet meer komen. Het duel lag nog even stil, nadat er onrust op de tribunes uitbrak en er attributen op het veld werden gegooid, maar kon gelukkig worden uitgespeeld.

In de blessuretijd kreeg FC Den Bosch-verdediger Terrence Douglas een rode kaart en ook zijn trainer, Jack de Gier, werd weggestuurd door scheidsrechter Jannick van der Laan. Toen Van der Laan voor het laatst floot, was er veel ontlading in het vak van de meegereisde FC Volendam-fans.

En dus promoveert Volendam voor de tiende (!) keer. Na het kampioenschap in 2007/2008 dwong de club voor het laatst een plaats in de Eredivisie af. Drie jaar geleden gooide FC Volendam het roer om. Er kwam een nieuw bestuur, een nieuwe directie én een nieuwe hoofdtrainer: Jonk. Zijn doelstelling was duidelijk. Hij wilde de club binnen drie jaar terugbrengen naar het hoogste niveau.

„We hadden een mooi plan drie jaar geleden en dat het dan binnen drie jaar uitkomt, is supergaaf”, zei de 55-jarige Jonk na de 2-1-zege op FC Den Bosch voor de camera van ESPN. Op aandringen van de voormalig speler van Ajax en PSV vond er een professionalisering plaats bij de club uit Noord-Holland.

Emmen

Eerder wist FC Emmen, dat vrijdag Roda JC met 2-0 de baas was, al promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. De Drentse koploper heeft met nog twee speelronden te gaan zes punten meer en heeft dus volgende week aan een punt voldoende voor de titel.

FC Eindhoven, de voornaamste concurrent van Volendam in de strijd om de tweede plek, won met 1-0 bij Telstar. Nummer 4 Excelsior speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Jong AZ.