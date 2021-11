RB Leipzig verliest, Brian Brobbey al voor rust gewisseld

Bayern München gaat aan de leiding met 31 punten, Leverkusen heeft er 24. RB Leipzig staat met 18 punten achtste.

Florian Wirtz opende de score voor Leverkusen in de 21e minuut, nadat een eerder doelpunt van de bezoekers was afgekeurd wegens buitenspel. Via Moussa Diaby werd het 2-0.

Leipzig deed in de tweede helft wat terug, inmiddels zonder de vlak voor rust gewisselde Brian Brobbey. André Silva maakte de 1-2, maar kort daarop zorgde Frimpong er met zijn eerste treffer voor Leverkusen weer voor dat de marge twee was. Het schot van de 20-jarige Amsterdammer werd van richting veranderd door Angeliño en daardoor was doelman Josep Martínez kansloos. Dominik Szoboszlai miste nog een strafschop voor de thuisploeg.

ZATERDAG

Donyell Malen en Erling Braut Haaland hebben de Bundesliga-middag van Wout Weghorst flink verziekt. Waar laatstgenoemde de held van de middag hoopte te worden, was die rol weggelegd voor zijn landgenoot en diens ploeggenoot bij de tegenstander.

Weghorst zette VfL Wolfsburg in het thuisduel met Borussia Dortmund al na ruim een minuut op voorsprong, maar een strafschop van Emre Can betekende een 1-1 stand bij rust. Malen en Haaland (hij maakte zijn rentree na een kleine maand afwezigheid) bezorgden de bezoekers na rust het volle pond. Malen werd twintig minuten voor tijd vervangen door Haaland, die maar acht minuten nodig had om te scoren.

Borussia Dortmund-trainer Marco Rose was onder de indruk van de rentree die Haaland zaterdag bij zijn club maakte. „Erling is van nature een speler die het verschil kan maken”, aldus Rose. „En als het team het lang moet doen zonder een speler die het verschil kan maken, dan doet dat wat met je. Erling geeft je energie. Erling wilde zelfs langer spelen vandaag. En dan valt hij in en scoort vrijwel direct. Dat is het verschil dat hij maakt. We zijn blij dat hij er weer is.”

Sané schiet Bayern München naar late zege op Bielefeld

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga met succes verdedigd. Eenvoudig had het elftal van trainer Julian Nagelsmann het zaterdag niet tegen Arminia Bielefeld: 1-0.

Bayern had voor rust een duidelijk overwicht en kreeg in eigen stadion ook voldoende kansen om te scoren. Arminia Bielefeld hield echter stand.

Ook na rust mocht de nummer 17 van de Duitse competitie lang hopen op een resultaat. Leroy Sané redde Bayern uiteindelijk. De oud-speler van Manchester City schoot de bal in de 71e minuut van buiten het zestienmetergebied in de linkerhoek. Direct daarna werd hij gewisseld voor Serge Gnabry.

Bayern is na dertien speelronden lijstaanvoerder met 31 punten. Nummer twee Borussia Dortmund, dat VfL Wolfsburg aan de kant zette (1-3), volgt met 30 punten. De twee clubs staan volgende week zaterdag in Dortmund tegenover elkaar.

Mark Flekken ging met SC Freiburg, de nummer 3 op de ranglijst, ten onder bij VfL Bochum: 2-1. Jetro Willems kwam niet van de bank af bij hekkensluiter Greuther Fürth, dat in eigen huis een ongekend doelpuntrijk duel afwerkte tegen Hoffenheim, maar wel verloor: 3-6.

Jurgen Ekkelenkamp en Deyovaisio Zeefuik speelden met Hertha BSC gelijk tegen FC Augsburg: 1-1. Ekkelenkamp werd na ruim een uur gewisseld, Zeefuik viel in het laatste kwartier in.

