Tadej Pogacar in voetsporen Tour-legendes Eddy Merckx en Bernard Hinault

Tadej Pogacar heeft alles gegeven in een verbluffende tijdrit. Ⓒ ANP/HH

LA PLANCHE - Zelf was hij ook vol ongeloof, Tadej Pogacar, de 21-jarige verrassende aanstaande Tour-winnaar. Niemand had verwacht dat hij de 57 tellen zou goedmaken op Primoz Roglic. Het werden er nog een pak meer, want met 59 seconden verschil rijdt de prille twintiger deze zondag met het geel om de schouders Parijs binnen. En wordt daarmee de eerste Sloveen in de geschiedenis die daar in slaagt, waar iedereen verwachtte dat zijn negen jaar oudere landgenoot in dienst van het Nederlandse Jumbo-Visma deze Tour zou gaan winnen.