Gerry van Gerwen ‘pompt zich graag op’ voor KNWU

Gerry van Gerwen op archiefbeeld. Ⓒ HH/ANP

Op 1 oktober is het nog één keer D-Day voor wielerman in hart en nieren Gerry van Gerwen (67). Op die dag hoopt de Brabander dat de leden van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie (KNWU) hem tijdens het jaarlijks congres kiezen tot voorzitter van deze organisatie. En dan wordt, naast zijn al 42 jaar durende huwelijk met echtgenote Gerrie, ook de bijna levenslange trouw aan zijn sport officieel bekroond, na decennialang in allerlei andere functies actief én baanbrekend te zijn geweest.