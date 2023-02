Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Club Brugge mist Deen Olsen in Champions League tegen Benfica

18.14 uur: Club Brugge speelt woensdag in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Benfica zonder Andreas Skov Olsen. De Deense vleugelaanvaller heeft al enkele weken last van een heupblessure en is niet op tijd fit, volgens trainer Scott Parker.

De 23-jarige Deen kon dinsdagmorgen niet meedoen aan de laatste training. De afgelopen twee competitiewedstrijden miste hij ook al. Ferran Jutgla is wel van de partij tegen de koploper van de Portugese competitie. De 24-jarige Spanjaard viel twee weken geleden in de competitiewedstrijd bij Zulte Waregem uit met een spierblessure. „Ferran heeft vandaag probleemloos kunnen meetrainen. Hij is fit”, aldus Parker.

Parker sprak vooraf met veel respect over Benfica. „Maar we moeten zonder angst het veld op”, zei hij ook. „We willen ons plan uitvoeren en ons niet laten leiden door de angst. Ik kijk in elk geval heel erg uit naar dit duel. Dit is een enorme kans, voor de spelers en voor de hele club. We willen ons heel graag laten zien aan een groot publiek. En elke kleine jongen die voetbalt droomt ervan dit soort wedstrijden te spelen.”

Dortmund weet eigenlijk niet wat het van Chelsea kan verwachten

17.16 uur: Borussia Dortmund heeft nauwelijks een idee wat het in de achtste finales van de Champions League kan verwachten van Chelsea. „Ik weet echt niet waar ik aan toe ben”, zei trainer Edin Terzic over de Engelse tegenstander, die in de winterse periode voor honderden miljoenen inkocht.

„Het is moeilijk om een goede analyse te maken”, aldus Terzic. „Er zijn bij Chelsea goede spelers vertrokken, maar ze hebben meerdere bepalende voetballers in huis gehaald. Eerlijk gezegd heb ik geen idee in welke opstelling ze zullen spelen. Misschien is de club zelf nog zoekende. We moeten afwachten.”

Een al te groot probleem wilde hij er ook weer niet van maken, mede gezien de goede vorm van Dortmund in de Bundesliga sinds de winterstop. „We gaan altijd uit van wat we zelf kunnen, ongeacht wie de tegenstander is. Dat doen we nu ook. Maar alle informatie helpt natuurlijk wel een beetje. Wat we in elk geval zeker weten is dat we één van de twee wedstrijden in elk geval moeten winnen. Het gemakkelijkste is om dat dan meteen maar thuis te doen, met de steun van 80.000 fans.”

Woensdag is de eerste ontmoeting tussen de teams in Dortmund. Op 7 maart is de tweede wedstrijd op Stamford Bridge in Londen. Chelsea speelt in elk geval niet met Noni Madueke, een van de vele aanwinsten. Het van PSV overgekomen Engelse talent is niet ingeschreven voor de Champions League.

Wereldkampioene kunstrijden komt naar Tilburg

15.52 uur: Regerend wereldkampioene kunstrijden Kaori Sakamoto uit Japan neemt van 23 tot en met 26 februari deel aan de Challenge Cup, een internationale wedstrijd in Tilburg. Het evenement, waarbij ook wordt geschaatst om de Nederlandse titels, is vrij toegankelijk.

De organisatie liet dinsdag weten dat met name het mannentoernooi sterk bezet is met de Japanner Sota Yamamoto, de nummer 2 van de Grand Prix-finale dit seizoen en zijn landgenoot Shun Sato, die die wedstrijd als vierde afsloot. Verder komen onder anderen de Italiaan Matteo Rizzo (de nummer 2 van het afgelopen EK) en de Amerikaan Andrew Torgashev in actie.

Bij de vrouwen krijgt Sakamoto vooral concurrentie uit eigen land met Mai Mihara, de winnares van de Grand-Prix-finale.

Hoge ambities beachvolleybal: vier teams en medailles op Spelen

15.26 uur: De Nederlandse volleybalbond heeft in het beachvolleybal hoge ambities voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Directeur Michel Everaert rekent erop dat zowel bij de vrouwen als de mannen twee duo’s - het maximale aantal per land - naar Frankrijk gaan. „En eigenlijk willen we daar ook naartoe om medailles te winnen”, zei Everaert tijdens een bijeenkomst in Den Haag met vrijwel alle spelers die onderdeel zijn van het Beachvolleybal Team Nederland (BTN).

„In het verleden hebben we wel vaker sterke atleten en een sterk programma gehad”, zei Everaert, die bij de Nevobo het beachvolleybal onder zijn hoede heeft. „Maar we zijn nog nooit zo overtuigd geweest van onze kansen. De verwachtingen voor de komende jaren zijn hooggespannen.”

Het olympische kwalificatietraject ging onlangs van start in Doha. Daar pakten Katja Stam (24) en Raïsa Schoon (21) direct de winst. Het jonge duo debuteerde in 2021 in Tokio op de Spelen en grossiert sindsdien in medailles op de grote toernooien. Bij de mannen behoren de routiniers Alexander Brouwer (33) en Robert Meeuwsen (34) al jaren tot de wereldtop. Zij pakten brons bij de Spelen van Rio 2016.

„Bij de mannen hebben we negen à tien spelers die zomaar op de Spelen terecht kunnen komen”, aldus Everaert. „Brouwer en Meeuwsen staan op dit moment op de tweede plaats van de wereldranglijst, maar onze andere teams zijn van plan om hen voorbij te gaan.” De directeur doelt onder meer op de duo’s Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Stefan Boermans/Yorick de Groot, die tweede werden op het EK 2021.

Zowel bij de vrouwen als de mannen mogen 24 teams meedoen aan de Spelen. De beschikbare plaatsen worden verdeeld op basis van de olympische ranglijst, waarvoor per team de beste twaalf resultaten tellen op de toernooien tot en met juni 2024. De meeste punten zijn te verdienen op het WK, in oktober in Mexico, en de zogeheten Elite 16-toernooien. De winnaars van het WK halen voor hun land al een olympisch ticket binnen. Dat geldt volgend jaar zomer ook voor de eerste zeventien teams op de geschoonde olympische ranglijst (maximaal twee teams per land). De resterende startplekken worden verdeeld op continentale kwalificatietoernooien.

Het beachvolleybal tijdens de Spelen vindt plaats in een tijdelijk stadion dat voor de Eiffeltoren wordt gebouwd en waar bijna 13.000 toeschouwers in kunnen.

Amerikaanse skiploeg pakt WK-goud op gemengde parallelslalom

14.27 uur: De skiërs van de Verenigde Staten hebben bij de wereldkampioenschappen skiën in het Franse Méribel het goud veroverd op de parallelslalom voor gemengde landenteams. De Amerikaanse skiërs waren in de finale te sterk voor Noorwegen. Bij de wedstrijd komen per land vier skiërs in actie, twee mannen en twee vrouwen.

De beslissing viel in de laatste heat tussen de Amerikaan Tommy Ford en de Noor Timon Haugan. Die laatste ging bij de start in de fout en maakte het opgelopen verschil niet meer goed. Het brons was voor het team van Canada.

Clubicoon Baraja nieuwe coach Valencia

14.09 uur: Valencia heeft Rubén Baraja aangesteld als nieuwe coach. De oud-speler van de Spaanse voetbalclub is de opvolger van Gennaro Gattuso, die eind januari werd ontslagen. Valencia is bezig aan een kwakkelseizoen; de club staat op de achttiende plaats in de competitie.

Baraja speelde tussen 2000 en 2010 op het middenveld van Valencia en won in die periode twee landskampioenschappen, de UEFA Cup, de Europese Supercup en de Spaanse beker. „Hij is een van de meest gelauwerde spelers in de geschiedenis van Valencia en kent ook de eigenaardigheden van de club”, meldt Valencia, de club waar Justin Kluivert in de aanval speelt.

Baraja trainde eerder Elche, Rayo Vallecano, Sporting Gijón, Tenerife en Real Zaragoza. Hij kwam als speler 43 keer uit voor het Spaanse elftal.

Geen Britse bokssters naar WK vanwege Russische deelname

14.02 uur: Bokssters uit Groot-Brittannië zullen niet deelnemen aan het WK voor vrouwen, volgende maand in het Indiase New Delhi. De Britse boksbond GB Boxing kan zich niet vinden in het besluit van de internationale bond IBA om boksers van Rusland en Wit-Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne, namens hun land in internationale wedstrijden te laten uitkomen.

„Onze keuze komt voort uit de aanhoudende bezorgdheid over de toekomst van de bokssport in het olympisch programma en de recente beslissing van de IBA om boksers uit Rusland enWit-Rusland toe te staan onder hun nationale vlag aan wedstrijden deel te nemen. Dat is in strijd met de resoluties van het IOC”, aldus GB Boxing in een verklaring. Volgens de bond vergroot het besluit de afstand tussen de IBA en het Internationaal Olympisch Comité, dat al langer vraagt om een „drastische cultuurverandering” binnen de IBA. Het IOC verwijt de bond onder meer een gebrek aan financiële transparantie.

GB Boxing beraadt zich nog over het mannen-WK, dat in mei wordt gehouden in Oezbekistan. Eerder besloten onder meer de Amerikaanse, de Ierse en de Canadese boksbond al beide WK’s te boycotten. De Nederlandse boksbond beraadt zich nog.

Keniaanse concurrentie voor Brinkman in CPC Loop

11.50 uur: Atlete Nienke Brinkman krijgt geduchte concurrentie uit Kenia in de CPC Loop op 12 maart. De organisatie van de halve marathon door Den Haag heeft drie snelle vrouwen aangetrokken, van wie Pauline Esikon het beste persoonlijk record heeft (1.07.15). Ook Caroline Chepkemoi (1.09.13) en Sylvia Mboga Medugu (1.10.42) hebben een scherpe tijd in de benen.

Brinkman is de Nederlandse troef in de CPC Loop. Ze loopt de 21,1 kilometer in Den Haag als voorbereiding op de marathon van Boston op maandag 17 april. De 29-jarige atlete stuntte vorig jaar op drie fronten: ze liep tijdens de marathon van Rotterdam een Nederlands record van 2.22.51, veroverde op de EK atletiek in München als eerste Nederlandse vrouw een medaille op de marathon (brons) en triomfeerde in de Golden Trail World Series, het officieuze WK trailrunning. Brinkman heeft een persoonlijk record van 1.10.44 op de halve marathon.

Bij de mannen zijn de voor Bahrein uitkomende Abraham Cheroben (persoonlijk record van 58.40) en de Keniaan Bedan Karoki (58.42) de favorieten voor de zege. Nederlandse toplopers die aan de start verschijnen zijn Khalid Choukoud, Björn Koreman, Stan Niesten en Roy Hoornweg.

Dopingschorsing Australische topatleet Bol opgeheven

07.58 uur: De schorsing van de Australische topatleet Peter Bol is opgeheven. Uit de tweede analyse van zijn urinemonster is gebleken dat hij geen synthetische epo heeft gebruikt. De 28-jarige Bol, die op de Olympische Spelen van Tokio als vierde eindigde op de 800 meter, was sinds 10 januari geschorst. De dopingautoriteit van Australië vond het verboden middel bij een onaangekondigde dopingcontrole in oktober.

„De afgelopen maand was niets minder dan een nachtmerrie”, schreef Bol op zijn sociale media. „Ik wou dat de resultaten van mijn A-monster nooit waren uitgelekt. Om het nog één keer duidelijk te zeggen: Ik ben onschuldig en heb dit middel nooit gebruikt. Het is een hele opluchting dat ik vrij ben gesproken”, aldus de houder van het Australische record op de 800 meter.

Nikola Jokic leidt Denver Nuggets naar zege nummer 40

07.56 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben hun veertigste zege van het seizoen binnen. De koploper van de Western Conference in de Amerikaanse NBA won met 112-108 van Miami Heat. Nikola Jokic was de uitblinker bij de Nuggets met 27 punten, 12 rebounds en 8 assists, maar hij was niet de enige die in aanvallend opzicht op dreef was. Zes andere spelers van de ploeg uit Denver scoorden in de dubbele cijfers.

„We spelen graag voor elkaar en proberen steeds de vrije man te vinden om vanuit de best mogelijke positie de bal te gooien”, zei Jokic.

Cleveland Cavaliers boekte zijn zevende zege op rij door met 117-109 te winnen van San Antonio Spurs. Donovan Mitchell was topschutter met 41 punten. De Cavaliers staan stevig op de vierde plaats in de Eastern Conference.