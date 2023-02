Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dopingschorsing Australische topatleet Bol opgeheven

07.58 uur: De schorsing van de Australische topatleet Peter Bol is opgeheven. Uit de tweede analyse van zijn urinemonster is gebleken dat hij geen synthetische epo heeft gebruikt. De 28-jarige Bol, die op de Olympische Spelen van Tokio als vierde eindigde op de 800 meter, was sinds 10 januari geschorst. De dopingautoriteit van Australië vond het verboden middel bij een onaangekondigde dopingcontrole in oktober.

„De afgelopen maand was niets minder dan een nachtmerrie”, schreef Bol op zijn sociale media. „Ik wou dat de resultaten van mijn A-monster nooit waren uitgelekt. Om het nog één keer duidelijk te zeggen: Ik ben onschuldig en heb dit middel nooit gebruikt. Het is een hele opluchting dat ik vrij ben gesproken”, aldus de houder van het Australische record op de 800 meter.

Nikola Jokic leidt Denver Nuggets naar zege nummer 40

07.56 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben hun veertigste zege van het seizoen binnen. De koploper van de Western Conference in de Amerikaanse NBA won met 112-108 van Miami Heat. Nikola Jokic was de uitblinker bij de Nuggets met 27 punten, 12 rebounds en 8 assists, maar hij was niet de enige die in aanvallend opzicht op dreef was. Zes andere spelers van de ploeg uit Denver scoorden in de dubbele cijfers.

„We spelen graag voor elkaar en proberen steeds de vrije man te vinden om vanuit de best mogelijke positie de bal te gooien”, zei Jokic.

Cleveland Cavaliers boekte zijn zevende zege op rij door met 117-109 te winnen van San Antonio Spurs. Donovan Mitchell was topschutter met 41 punten. De Cavaliers staan stevig op de vierde plaats in de Eastern Conference.