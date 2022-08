Ook bij huldiging regent het complimenten voor Sarina Wiegman

De 7000 bezoekers die het plein op mochten, zongen de speelsters en de Nederlandse trainster toe. „Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Bedankt voor jullie komst”, zei de luid toegejuichte Wiegman vanaf het podium.

"Zij heeft ons samen gebracht, Engeland had haar nodig"

De ’Lionesses’ werden in Londen gehuldigd voor het winnen van het EK. De Engelse ploeg versloeg Duitsland zondag op Wembley na verlenging met 2-1. Wiegman werd daardoor de eerste bondscoach die met twee verschillende landen het EK wint. Vijf jaar geleden leidde ze Nederland in eigen land naar de Europese titel.

„Wat ik nu ga doen? Ik ga terug naar mijn familie om ze gedag te zeggen en wat rust te nemen”, zei Wiegman. „En daarna gaan we ons in september proberen te kwalificeren voor het WK. Dat zal wel lukken.” Op de vraag wat haar ploeg zo speciaal maakt, antwoordde de 52-jarige Nederlandse: „Heb je een half uur? Ten eerste zijn dit heel, heel goede voetbalsters. En bovenal hebben ze de wil om te winnen.”

’Goede dansmoves’

Volgens aanvoerster Leah Williamson was de vorig jaar aangestelde Wiegman „het ontbrekende ingrediënt” bij de Engelse ploeg. „Zij heeft ons samen gebracht, Engeland had haar nodig. Ze laat ons zijn wie we zijn. En uiteindelijk winnen we het EK. We hebben een ’dreamteam’! Ongelooflijk mooi om dit met het hele land te kunnen delen.” Wiegman kreeg ook complimenten van Lucy Bronze. „Ze heeft goede dansmoves”, zei de verdedigster, die na een lange nacht feesten een grote zonnebril droeg.

Nadat Williamson, Wiegman en haar assistent Arjan Veurink de beker hadden getoond aan het publiek, zongen de Engelse speelsters samen met de bezoekers het nummer ’Sweet Caroline’.