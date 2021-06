De Boer waakt voor verslapping: ’Daar zijn we als staf en spelers scherp op’

„Daar zijn we vanaf het begin af aan scherp op geweest”, zei de bondscoach zaterdagmiddag op de persconferentie. „Na de winst op Noord-Macedonië hebben we even de stekker eruit getrokken en zijn we een dagje vrij geweest, maar daarna hebben we meteen de draad weer op gepakt. Ik, maar ook de andere leden van de technische staf én de spelers zelf moeten ervoor zorgen dat er niet verslapt wordt. Spelers moeten elkaar daar ook op aanspreken.”

Flinke kluif

De bondscoach vindt de eenheid die tegenstander Tsjechië uitstraalt, een sterk punt van de komende opponent. „Ze weten wat ze willen en kunnen vroeg storen, maar ook geduldig wachten. Met veel lopende mensen zonder bal is het een ploeg die moeilijk te bestrijden is. We zullen er een flinke kluif aan krijgen en top zijn om van Tsjechië te winnen.”

Oranje is op papier aan de goede kant van het schema terecht gekomen, maar De Boer weigert van ’de makkelijke kant’ te spreken. „Ik ben vooral blij met het schema dat we nu hebben als we blijven winnen. Als we een ronde verder komen hebben we vijf rustdagen (de kwartfinale is op zaterdag, red.) en daarna weer drie rustdagen (richting een halve finale op woensdag, red.). Met dat schema ben ik wel blij.”

Grachten

De Boer vindt dat het toernooi geslaagd zou zijn als Nederland tot de halve finale reikt. „Maar dat hangt natuurlijk ook af van het spel dat we laten zien. En eigenlijk is het toernooi alleen maar geslaagd als we door die grachten varen. We hebben de kwaliteiten om Europees kampioen te worden, maar dan moet alles wel kloppen.”

De bondscoach liet zich nog niet ontlokken wie er zondag aan de aftrap staat als aanvalspartner van Memphis Depay. „Dat zullen jullie wel zien. We kunnen snelheid en beweeglijkheid nodig hebben, maar het kan ook een aanspeelpunt zijn”, gaf hij nog niet prijs of hij de voorkeur geeft aan Donyell Malen of Wout Weghorst.