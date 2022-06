’Sadio Mané van Liverpool op weg naar Bayern München’

Sportzender Sky meldt zaterdag dat Mané dinsdag een medisch keuring ondergaat, normaal gesproken een formaliteit. Daarna zou de transfer officieel bekendgemaakt worden gemaakt.

De 30-jarige Senegalese international, in november met zijn land tegenstander van Oranje op het WK in Qatar, tekent in München een contract voor drie jaar. Mané kwam eerder uit voor het Franse FC Metz, in Oostenrijk voor Red Bull Salzburg en in Engeland voor Southampton.

Bekijk ook: Vroege topdeals wekken hoge verwachtingen voor transferzomer

</script