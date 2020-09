Vijfde prijs in vier maanden voor Bayern München

De afgelopen periode werden door de club uit Zuid-Duitsland, getraind door Hansi Flick, alle mogelijk prijzen gewonnen. De club uit München greep met een ongeslagen reeks de landstitel en won de Duitse beker ten koste van Bayer Leverkusen.

Vervolgens was Bayern oppermachtig in de Champions League, waar Paris Saint-Germain in de finale werd geklopt. Vorige week werd ook de Europese Supercup aan het rijtje toegevoegd. Sevilla, winnaar van de Europa League, werd in de verlenging verslagen.

De overwinning op Dortmund werd veiliggesteld door een slimme goal Joshua Kimmich. De Duitser leek aanvankelijk een kans om zeep te helpen, maar wist de rebound al vallend alsnog binnen te werken.

Bayern was in de eeste helft op een 2-0 voorsprong gekomen dankzij doelpunten van Corentin Tolisso en Thomas Müller. Julian Brandt en Erling Braut Haaland trokken de stand echter weer gelijk met treffers vlak voor en na rust.