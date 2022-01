’Kylian Mbappé tekent bij Real Madrid voor 50 miljoen euro per jaar’

Het contract van Kylian Mbappé loopt komende zomer af bij Paris Saint-Germain en dus kan hij vanaf deze maand al met andere clubs onderhandelen. Vanaf 1 juli is de topspits gratis op te halen. Nou ja, gratis…

Real Madrid hoeft geen transfersom te betalen aan PSG, maar het duizelingwekkende salaris dat ze per jaar aan de Fransman zullen uitbetalen compenseert dat voor een groot deel. Volgens BILD gaat het dus om ongeveer 50 miljoen euro per jaar, en dat bedrag kan door bonussen nog oplopen.

Droombestemming

Mbappé wil zijn contract bij PSG niet verlengen en heeft zelf al meerdere malen aangegeven dat Real Madrid zijn droombestemming is.

Tot dusver was Mbappé dit seizoen alweer goed voor negentien goals en zestien assists in 28 wedstrijden. In totaal vond hij al 151 keer de weg naar doel in 199 optredens voor PSG. Fabelachtige statistieken.