’Avond waarop Noorwegen de Nederlanders kon en moest scalperen’

Zwerm bijen valt voetballers aan: wedstrijd gestaakt

Over de voetbalwedstrijd om promotie naar de tweede divisie in Bolivia tussen Nueva Santa Cruz en Aiquile FC zal nog lang worden nagepraat. Niet vanwege de uitslag, al zal Nueva Santa Cruz best tevreden zijn met de 5-1 overwinning, maar vanwege een onderbreking van de wedstrijd.