Rapport FIA na F1-finale: ’Wedstrijdleider Masi handelde naar eer en geweten’

In het rapport wordt naar aanleiding van gesprekken met alle betrokkenen de hele gang van zaken in Abu Dhabi nog eens uitgediept. De belangrijkste resultaten c.q. gevolgen waren al bekend. Zo is Michael Masi weggestuurd als wedstrijdleider, is er in Genève een soort VAR-systeem opgetuigd voor meer assistentie en zijn de reglementen rond de safety car-procedure enigszins aangepast.

De World Motor Sport Council, het hoogste orgaan van de FIA, stelt dat Masi ’naar eer en geweten’ heeft gehandeld, verwijzend naar zijn beslissing om de safety car in Abu Dhabi een ronde voor het einde naar binnen te halen. Daardoor werd de strijd om de wereldtitel op de baan beslecht, in het voordeel van Max Verstappen.

Onduidelijkheid

Daarnaast is uit de analyse gebleken dat de reglementen op verschillende manieren te interpreteren waren, wat zorgde voor onduidelijkheid. Inmiddels is aangepast dat niet ’any’ maar ’all cars’ die op een ronde achterstand rijden de safety car moeten inhalen om de race te hervatten. In Abu Dhabi besloot Masi dat alleen de vijf auto’s die op dat moment tussen de leidende Hamilton en nummer twee Verstappen inreden, zichzelf van die ronde achterstand konden ontdoen. Gesproken wordt van een ’menselijke fout’. De communicatie richting coureurs die zichzelf mogen unlappen gaat vanaf dit seizoen softwarematig.

Masi is inmiddels vervangen door twee race-directeuren (Niels Wittich en Eduardo Freitas) die elkaar gaan afwisselen. Daarnaast kunnen teambazen tijdens een wedstrijd niet meer rechtstreeks met de wedstrijdleider - die ook volgens het rapport mede daardoor onder enorme druk stond - communiceren en er is er dus een Remote Operations Centre opgezet in Zwitserland. Dat dient als een back-up voor de wedstrijdleiding en zal niet voor een vertraging van het beslissingsproces moeten zorgen.

In het rapport wordt ook nog eens duidelijk gemaakt dat Max Verstappen de wereldkampioen is en de uitslag niet veranderd kan en zal worden.