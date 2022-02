PSV overleeft tussenronde Conference League na gelijkspel bij Maccabi Tel Aviv

De opluchting was groot bij de club, die zich toch als minimaal de nummer twee van Nederland profileert. Uitschakeling tegen het kwaliteitsarme Maccabi zou een blamage zijn geweest. Nu drong de club voor de tiende keer deze eeuw door tot de laatste zestien van een Europees toernooi, al is dat dit keer op het derde niveau. De laatste keer dat PSV de laatste zestien bereikte ging het nog om de Champions League. PSV boog in de dubbel tegen Atletico Madrid in 2016 pas na vijftien strafschoppen.

Trainer Roger Schmidt kwam toch weer met een verrassende opstelling. Hij liet PSV in het zogenaamde diamant-systeem spelen, met Eran Zahavi en Noni Madueke als de twee vooruitgeschoven aanvallers. „Dan voetbal je met een compact middenveld, komt Mario Götze op zijn favoriete positie terecht en zorgt Madueke voor diepte”, verklaarde Schmidt. De ingreep ging ten koste van Joey Veerman, die PSV in de wedstrijd tegen Heerenveen nog bij de hand nam. Erick Gutiérrez kreeg de voorkeur. De verklaring was opnieuw de belasting. Veerman had twee duels achter elkaar gespeeld, Gutiérrez was in het duel met de Friezen al vroeg geblesseerd uitgevallen. Hij moest dus fitter zijn.

Mauro Junior strijdt om de bal met Brandley Kuwas. Ⓒ REUTERS

In die nieuwe slagorde verdedigde PSV de 1-0 voorsprong uit de thuiswedstrijd. Het moest de eerste grote kans toestaan. Na een uitbraak bracht voormalig NAC-spits Stipe Perica de mee opgerukte Dan Biton in stelling. Die kopte rakelings naast het doel van Joël Drommel. Vanaf dat moment domineerden de Eindhovenaren. Veel kansen leverde het niet op, al was Noni Madueke er na een geweldige actie nog even dicht bij een treffer. Hij glipte langs vier verdedigers van Maccabi, maar zijn inzet werd nog net geblokt.

Een doelpunt had PSV, dat in het thuisduel veel kansen liet liggen, meer rust verschaft. Nu moest het waakzaam blijven. Meteen na de rust kwam de Eindhovense ploeg goed weg. Yeini, met een verleden bij Vitesse, raakte met een afstandsschot de paal. Het schot werd onderweg nog geschampt door Perica.

Ritsu Doan (links) in de slag met Enric Saborit van Maccabi Tel-Aviv. Ⓒ REUTERS

Maccabi kende daarna zijn beste fase. Het duel ontwikkelde zich tot een gevecht, waarin kwaliteit niet alleen van doorslaggevend belang was. Dat was wat de Israëliërs wilden en wat Schmidt met de keuze voor het sterk bezette middenveld in de hand werkte. De fans van Maccabi maakten een einde aan die sterke periode. Nadat de speaker ze al twee keer gemaand had geen voorwerpen op het veld te gooien, gingen ze weer in de fout. Het duel werd vijf minuten stilgelegd door de Oostenrijkse arbiter Harald Lechner.

Schmidt herstelde daarna de oude formatie. Zahavi moest wijken voor Carlos Vinicius en ook Bruma kwam binnen de lijnen. Met een diepe spits en drie man daarachter oogde PSV weer vertrouwd. Ook dat duurde niet lang, want een kwartier voor tijd kwam de wissel van Madueke. Yorbe Vertessen was zijn vervanger. Die zorgde voor de openingstreffer. Saborit knikte aan het begin van de extra tijd de gelijkmaker binnen. PSV moest daarna nog zeven minuten overleven om een verlenging af te wenden.