Dossier Oranje Leeuwinnen: op naar de halve finale

De vrouwen van het Nederlands elftal zijn uitzinnig nadat ze de halve finale van het WK hebben bereikt. Ⓒ Hollandse Hoogte

VALENCIENNES - De jacht duurt voort! Na de 2-0 overwinning op Italië staat het Nederlands vrouwenelftal in de halve finale van het WK voetbal. Daarin is komende woensdag in Lyon Duitsland of Zweden de volgende tegenstander in de strijd om de wereldtitel.