Ronald Koeman: ’We gaan straks op de ingezette weg verder’

„Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking. Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij.”

De KNVB polste Koeman al aan het begin van dit jaar, zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. „Ik wilde niet wachten met het invullen van de opvolging van Van Gaal. De aflossing van de wacht valt straks namelijk op een a-typisch moment; het einde van het kalenderjaar, een periode waarin toptrainers al lang en breed onder contract staan en de spoeling dus dun is. Al medio januari hebben we daarom besloten contact op te nemen met Ronald, die beschikbaar was. Vervolgens zijn we er in een paar gesprekken met elkaar uitgekomen. We zijn er erg blij mee dat Ronald volgend jaar terugkeert. Tijdens zijn eerdere ’termijn’ als bondscoach heerste er grote tevredenheid over zijn werk en de resultaten.”

Koeman was eerder van februari 2018 tot augustus 2020 trainer van Oranje. Onder leiding van de oud-verdediger plaatste Nederland zich voor het eerst sinds het WK van 2014 voor een eindtoernooi, het EK van 2020. Vanwege het coronavirus werd dat toernooi met een jaar uitgesteld. Koeman was toen al vertrokken. Hij maakte in de zomer van 2020 de overstap naar FC Barcelona. In zijn contract bij de KNVB had de coach een clausule laten opnemen dat hij weg mocht als Barcelona zich zou melden. In oktober van vorig jaar ontsloeg Barcelona Koeman wegens teleurstellende resultaten. Ruim twee weken geleden lekte al uit dat de 58-jarige Zaandammer besprekingen voerde met de voetbalbond om terug te keren in Zeist.

Ronald Koeman volgt volgend jaar Louis van Gaal (midden) op. Ⓒ ANP/HH

Ziekte Louis van Gaal

Bronnen rond Oranje en in Zeist weten dat het bij een groot deel van de spelersgroep een nadrukkelijke wens was om Koeman terug te halen als Van Gaal zou stoppen. De huidige bondscoach, die zondagavond bekend maakte dat hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt, informeerde de selectie en de leiding van de KNVB afgelopen december al dat hij na het WK direct zou stoppen.

De aanstelling van Koeman staat los van de ziekte van Van Gaal, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Louis gaf zelf tijdens het interview met Humberto Tan aan dat hij deze ziekte al langere tijd heeft en zoals iedereen heeft kunnen zien stond dit zijn functioneren niet in de weg”, aldus de woordvoerder. „Dit staat dus geheel los van het zoeken naar een opvolger van Louis voor na het komende WK.”

Staf

Koeman zal pas in het nieuwe jaar beschikbaar zijn voor interviews over het Nederland elftal. Over de verdere invulling van Oranjes staf na ’Qatar’ worden op dit moment evenmin mededelingen gedaan. Koeman werkte eerder samen met assistenten Dwight Lodeweges, Kees van Wonderen, keeperstrainer Patrick Lodewijks en fysieke trainer Jan Kluitenberg. Van Wonderen vertrok in december 2019 omdat hij ontevreden was over zijn rol. Maarten Stekelenburg volgde hem op.

De huidige bondscoach Van Gaal heeft nu Danny Blind en Henk Fraser als assistent-trainers. Frans Hoek is de keeperstrainer.