Voetbalblessures kosten Europese topcompetities meer dan 600 miljoen euro

Vorige week viel het vooral op bij de Franse nationale ploeg: liefst vijftien spelers ontbraken voor het tweeluik in de Nations League wegens blessures. En dat waren niet de minste spelers: onder meer Hugo Lloris (Tottenham), Karim Benzema (Real Madrid), Paul Pogba (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Kingsley Coman (Bayern München) en Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) lagen in de lappenmand.

Uit het rapport van de verzekeringsgroep bleek dus dat de blessures in de grote vijf Europese voetbalcompetities (Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland) vorig seizoen met 20 procent zijn toegenomen. De Engelse Premier League werd het zwaarst getroffen met 1231 blessures in 2021/22. Het rapport toonde ook aan dat aanvallers en spelers boven de 30 jaar procentueel gezien het meest geblesseerd zijn.

In totaal heeft dat de clubs ongeveer 610 miljoen euro gekost. PSG heeft de meeste kosten gehad aan geblesseerde spelers met 40,7 miljoen euro. Real Madrid volgt op de tweede plaats (40,3 miljoen euro) en FC Barcelona had voor 33,2 miljoen euro aan kosten aan geblesseerde spelers.

Karim Benzema verlaat geblesseerd het veld. Ⓒ ANP/HH

Propvolle kalender

Eén van de grootste oorzaken moet wel de propvolle voetbalkalender zijn, al is dat niet bewezen. De UEFA creëerde in 2018 de Nations League, waardoor er per jaar een aantal meer interlands zijn. In 2024 zou de UEFA de kalender opnieuw herzien. Maar of dat effectief tot minder wedstrijden gaat leiden, zal nog moeten blijken. Ondertussen plant de FIFA om op het WK van 2026 liefst 48 ploegen toe te laten in plaats van 32.

De internationale spelersvakbond FIFPRO pleit alvast voor minder wedstrijden. De spelersvakbond zet ook druk bij de FIFA om een rustperiode van minstens vier weken tussen twee seizoenen in te lassen, en minstens twee weken tijdens het seizoen (winterstop).