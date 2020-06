Alfred Schreuder: ’Ik ga het liefste door als hoofdtrainer’

De trainer boekte met de Duitse club de laatste weken juist weer goede resultaten, presteerde boven verwachting en had nog uitzicht op Europees voetbal. Toch trok de voormalige assistent-coach van Ajax vier wedstrijden voor het einde van het Bundesliga-seizoen zijn conclusies.

„We hebben een verschil van inzicht over het te voeren beleid”, aldus Schreuder, die niet te veel wil uitweiden over zijn plotselinge ontslag. „Ik heb een ander idee over de manier waarop we de club nog professioneler kunnen maken. Ik moet wel geloofwaardig blijven.”

Door schade en schande wijzer geworden – Schreuder was eerder in een zeer roerige periode eindverantwoordelijke bij FC Twente – heeft de Nederlandse trainer ondanks een contract tot medio 2022 besloten om mogelijke politieke spelletjes voor te zijn. Zijn ambities blijven overeind staan. „Het is heel jammer dat het nu zo loopt. Het liefste ga ik in de toekomst elders door als hoofdtrainer.”

