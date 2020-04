Gladbach-fans laten zich van goede kant zien

Fans van de Duitse voetbalclub kunnen nu namelijk foto’s van zichzelf op kartonnen borden laten drukken en die in het stadion laten neerzetten. Op die manier ontvangen de spelers toch een soort van steun als er straks mogelijk weer wordt gevoetbald.

De fanclub van Die Fohlen hengelt met het initiatief bovendien geld binnen voor de club. Een supporter die een kartonnen bord van zichzelf wil plaatsen, moet negentien euro aftikken. Al ruim 1000 fans hebben een eigen plekje gekregen in het Borussia Park.

In het Borussia Park staan al ruim 1000 borden. Ⓒ Hollandse Hoogte

De leiding van van de Bundesliga (en Tweede Bundesliga) schoof dinsdag een beslissing over de mogelijke hervatting van de competitie voor zich uit. Vrijdag zou een algemene ledenvergadering plaatsvinden, maar die is verschoven naar donderdag 23 april.

Er wordt in ieder geval tot en met 30 april niet gevoetbald in Duitsland, al zijn heel wat clubs al wel begonnen met trainen op het veld, veelal in kleine groepjes.

In Duitsland wordt momenteel aan het spelen van ’spookwedstrijden’ gedacht, met maximaal 239 - puur noodzakelijke - aanwezigen in de stadions. De clubs hopen daarmee een groot deel van de tv-inkomsten en sponsorgelden ter waarde van ongeveer 750 miljoen euro te redden.

Vorige week stelde de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus dat hij niet uitsluit dat er het hele kalenderjaar geen toeschouwers meer op de tribunes zitten bij sportwedstrijden. „Supporters zitten niet braaf stil. En we weten inmiddels dat het virus zich sneller verspreidt als mensen gillen, schreeuwen of zingen”, verklaarde hij.