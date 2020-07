Foto’s: na 30 jaar kan Liverpool eindelijk kampioensbeker weer omhoog houden

’Captain’ Jordan Henderson houdt de kampioensbeker omhoog. Ⓒ ANP/HH

LIVERPOOL - Dertig jaar moesten ze er in Liverpool op wachten, maar de spelers van Liverpool konden na de laatste thuiswedstrijd eindelijk de kampioensbeker omhooghouden. Liverpool had daarvoor in een spectaculair duel met 5-3 gewonnen van Chelsea.