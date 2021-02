Matchfixing stijgt en verspreidt: ’Ze nemen zelfs clubs over’

Tijdens het jaar van de pandemie analyseerde Sportradar, dat met 26 sportorganisaties - waaronder het IOC en de FIFA - samenwerkt, meer dan 600.000 wedstrijden in 26 verschillende sporten. Daarbij detecteerde het een flinke stijging van verdachte weddenschappen bij vriendschappelijke voetbalwedstrijden, ondanks dat er vanwege het coronavirus minder wedstrijden werden gespeeld. Vooral ploegen uit Rusland, Brazilië, Vietnam, Tsjechië en Armenië zijn vaak het mikpunt. Daarbij gaat het om 62 incidenten in 2020 tegenover 38 een jaar eerder.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zo vertelt Krannich tegenover The Guardian. „Hoewel de hoeveelheid sport als een gevolg van het coronavirus implodeerde, hebben we een ontdekt dat de kanker die matchfixing is zich massaal verspreidt. In het verleden richtten fixers zich vooral op sporten als voetbal, tennis en basketbal. Sporten waarbij de omzet en de winsten het hoogst zijn, maar hun focusgebied lijkt nu diverser te zijn.”

Daarbij moet je denken aan sporten als tafeltennis en volleybal, maar ook esports is een doelwit. Bij tafeltennis steeg het aantal verdachte wedstrijden van één naar twintig, bij esports van drie naar 39.

Clubovername

Krannich stelt dat de fixers goed inspelen op de financiële crisis die ook de sportwereld treft. „Doordat er minder geld is, worden spelers, scheidsrechters en coaches steeds kwetsbaarder. We hebben zelfs gezien dat matchfixers complete clubs overnemen. Ze investeren, brengen een deel van hun eigen personeel in de club en beginnen met manipuleren.”

Over alle sporten bij elkaar genomen, daalde het aantal incidenten volgens Sportradar wel van 661 naar 526. Alleen omdat zogezegd het totaalaantal sportwedstrijden veel lager lag vanwege het coronavirus, steeg het percentage verdachte duels dus wel.