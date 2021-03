Hartverwarmende reacties voor stotterende Feyenoord-back Lutsharel Geertruida

Voor interviews op beeld is hij dus nog niet klaar, vertelt hij aan Feyenoord Magazine. „Ik heb dit al sinds ik vier jaar was. Er zijn een paar triggers waardoor ik ga stotteren: een camera, de druk en onbekende mensen. Ik heb het vooral wanneer de focus op mij komt te liggen. Maar bij vrienden of familie en in de kleedkamer heb ik het minder. En als ik zing heb ik er helemaal geen last van.”

Sinds het in januari bekend werd dat Geertruida problemen heeft met stotteren, regent het hartverwarmende reacties, zo laat hij weten. „Ik heb alleen maar mooie reacties ontvangen. Dat doet me goed. Maar nu voor een camera verschijnen is voor mij nog te vroeg.”