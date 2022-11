LIVE WK: wie wordt de tegenstander van Oranje?

Door onze telesportredactie

In sport gaat het doorgaans om eerste worden, maar dit keer boeit het ons meer wie er tweede eindigt in groep B van het WK voetbal. Dat land wordt namelijk de tegenstander van Oranje in de achtste finale. Alle vier de teams kunnen nog op die plek eindigen, dus het wordt een interessante avond.