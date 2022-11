Statistieken WK: Engeland wint groep B, VS tegenstander Nederland

Engeland heeft in groep B beslag gelegd op de eerste plaats. Het won haast probleemloos van Wales met 3-0. De grote clash was er tussen de VS en Iran, die met een 1-0 overwinning werd beslegt in het voordeel van de Amerikanen. Zij staan daarom in de achtste finale tegenover Nederland.