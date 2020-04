Bij voetbalduels in Bundesliga 239 personen welkom

Bij het tot nu toe enige duel dat vanwege de coronacrisis zonder publiek werd afgewerkt - Borussia Mönchengladbach tegen FC Köln op 11 maart - mochten nog 600 mensen in het stadion aanwezig zijn: daaronder spelers, trainers, journalisten, ordehandhavers en schoonmakers.

In het plan van de DFB mogen 126 personen zich op en rond het speelveld bevinden: onder anderen spelers, de begeleidende staf van maximaal acht personen per team en vier in plaats van de gebruikelijke twaalf ballenjongens. De televisie mag zich met maximaal 36 personen rond het veld opstellen.

Op de tribune is onder meer plaats voor maximaal dertig journalisten. Elk team mag een delegatie van maximaal acht personen meebrengen. Er is niets te eten of te drinken in het stadion terwijl er buiten nog vijftig ordehandhavers moeten voorkomen dat fans zich verzamelen.