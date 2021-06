’Uitzwaaitraining’ OranjeLeeuwinnen in plaats van wedstrijd

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zou aanvankelijk zaterdagmiddag in het stadion van PEC Zwolle voetballen tegen Zuid-Afrika, maar vanwege vijf coronagevallen binnen de selectie heeft dat land afgezegd. De hele selectie van Zuid-Afrika is in isolatie gegaan.

Omdat de geplande datum niet op de officiële FIFA-speeldagenkalender staat en het in de meeste landen zomerstop is, bleek het voor de KNVB niet mogelijk op korte termijn nog een andere, passende opponent te vinden.

Voor de ontmoeting met Zuid-Afrika waren al zo’n achtduizend tickets verkocht. De KNVB geeft de mensen die een kaartje hadden bemachtigd hun geld terug. Voor bezoek aan de open training in Zeist is een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs nodig.

„Het is superjammer dat we zaterdag geen interland spelen”, zegt bondscoach Sarina Wiegman. „We hebben er na de afzegging van Zuid-Afrika alles aan gedaan om een geschikt alternatief te vinden, maar helaas. Het is in sportief opzicht een aderlating, omdat Zuid-Afrika natuurlijk een perfecte sparringpartner was met het oog op onze eerste groepswedstrijd in Tokio tegen Zambia.”

„Verder keken we er allemaal ontzettend naar uit om voor het eerst in bijna twee jaar weer in een vol stadion te spelen, de energie van onze fans van dichtbij te voelen en dat gevoel mee te nemen naar de Spelen. Mooi dat we zaterdag toch nog iets voor een deel van de Oranjefans kunnen doen”, aldus de bondscoach, die volgende week dinsdag (6 juli) met haar selectie naar Japan vliegt.