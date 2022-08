Primoz Roglic (Jumbo-Visma) start met twijfels in Vuelta

Na zijn zware crash in de vijfde rit van de Tour, werden er breukjes geconstateerd in zijn ruggenwervel. Roglic won de Vuelta de laatste drie keer, maar de grote vraag is of hij nu ook een hoofdrol gaat spelen.

„Primoz heeft natuurlijk geen geweldige voorbereiding gehad, en is nog niet helemaal pijnvrij”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. „We hebben veel vertrouwen in hem, maar weten niet precies waartoe hij in staat is.”

De selectie voor de Vuelta:

Roglic, Edoardo Affini, Sam Oomen, Sepp Kuss, Robert Gesink, Mike Teunissen, Chris Harper en Rohan Dennis.

Ineos Grenadiers neemt Van Baarle ook mee naar Vuelta

Dylan van Baarle gaat vrijdag ook van start in de Ronde van Spanje. De 30-jarige Nederlander behoort tot de selectie van Ineos Grenadiers. Met Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart zitten twee renners in de ploeg die al een grote ronde hebben gewonnen.

Van Baarle reed eerder deze zomer al de Tour de France. De geboren Voorburger, dit voorjaar winnaar van Parijs-Roubaix en de nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen, eindigde in het klassement op de 32e plaats. Van Baarle begint aan zijn vierde Vuelta. Vorig jaar stapte hij voortijdig af, net als in 2018. In 2020 reed hij de Spaanse etappekoers wel uit.

De Ecuadoraan Carapaz won in 2019 de Giro en veroverde vorig jaar in Japan olympisch goud in de wegwedstrijd. De Brit Geoghegan Hart schreef de Giro in 2020 op zijn naam. De rest van de ploeg van Ineos Grenadiers bestaat uit de Britten Ethan Hayter en Ben Turner, Carlos Rodríguez uit Spanje, de Australiër Luke Plapp en de Fransman Pavel Sivakov.

De Vuelta start met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in Utrecht. De daaropvolgende twee etappes gaan ook over Nederlandse bodem.

Quick- Step - Alpha Vinyl met Evenepoel en Alaphilippe

De Belgische ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl stuurt onder anderen de Belg Remco Evenepoel, onlangs winnaar van de Clásica San Sebastián, en wereldkampioen Julian Alaphilippe naar Utrecht. De Fransman ontbrak in de Tour de France als gevolg van een zware val in Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe boekte vorige maand kort na zijn rentree een ritzege in de Ronde van Wallonië, maar hij moest die etappekoers ook voortijdig verlaten vanwege een coronabesmetting. De wereldkampioen van 2020 en 2021 rijdt de Vuelta voor de tweede keer, als voorbereiding op de WK in Australië. Tijdens zijn eerste deelname in 2017 won Alaphilippe een etappe.