Louis van Gaal vindt fluitconcerten richting Steven Berghuis ’beetje raar’

„Daar heb je volkomen gelijk in, dat het een beetje raar is”, zei Van Gaal desgevraagd. „Je verwacht dat het ander publiek is nu. Maar het waren er niet zo veel die aan het fluiten waren. Ik vind dat het niet de aandacht verdient.”

Oranje speelt volgende maand de vermoedelijk beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen ook in De Kuip. Van Gaal vindt het niet nodig een statement te maken. „Ik ben in het verleden zelf ook het doelwit geweest van geluiden in het Feyenoord-stadion. Dat zijn maar een beperkt aantal mensen. Daar moeten jullie niet zoveel aandacht aan geven. Ik ben er ook nog steeds en Berghuis is er ook nog steeds.”

Rechtsback Denzel Dumfries vond dat Berghuis er goed mee omging. „Steven laat zien dat hij professioneel is. Van tevoren wist je dat het kon gebeuren. Volgens mij heeft hij er niet zoveel last van gehad, hij is vrij stoïcijns.”