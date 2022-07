Altijd onrust bij Fransen, dit keer ook drama rond doelvrouw

Spelers die kritiek uitten of minder speelden, werden in het verleden genadeloos afgeserveerd door Diacre, tussen 2014 en 2017 hoofdcoach bij de mannen van Ligue 2-club Clermont Foot. Een enkeling weigert inmiddels nog om onder de huidige trainer uit te komen voor Frankrijk. De nationale bond bleef tot dusver altijd achter de bondscoach staan, maar gaf wel te kennen dat ’betere communicatie’ nodig was.

Dit EK ontbreken sterspelers Amadine Henry (32), de beste op het veld in de meest recente Champions League-finale, en topscorer aller tijden Eugenie Le Sommer (33). Het leidde in Frankrijk tot flink wat ophef. „Het is raar ze dat ze er niet bij zijn, maar elke coach heeft een eigen visie. Voor ons is het een voordeel, om eerlijk te zijn”, sprak Oranje-middenvelder Damaris Egurrola, die met beide afwezigen bij Olympique Lyon speelt.

Dan is er ook nog de trieste situatie omtrent eerste doelvrouw Pauline Peyraud-Magnin. Haar ex-vriendin werd begin juli dood aangetroffen in haar woning. De twee waren pas enkele weken uit elkaar. Peyraud-Magnin, die geen moment twijfelde om het EK af te zeggen, lijkt het verdriet na een lastige start steeds beter van zich af te kunnen zetten.