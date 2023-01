Oud-voetbalprof Van den Boogaart vermist

Een mogelijke aanwijzing daarvoor is dat hij bij zijn vertrek zijn paspoort heeft meegenomen. Namens de familie leidt zijn ex-partner Myrthe de zoekactie. „Wij maken ons grote zorgen over het fysieke en geestelijke welzijn van Mark en hopen snel weer met hem in contact te komen. Hopelijk kan iemand ons daarbij helpen. Bij onze zoektocht lopen we tegen de grenzen van de privacywetgeving aan, waardoor bijvoorbeeld zijn bankgegevens niet gecheckt kunnen worden, terwijl het gaat om iemand, die dringend zorg nodig heeft.”

Van den Boogaart (37) genoot zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en verkaste op zijn 19e naar Sevilla, waar hij actief was voor Sevilla Atletico, het tweede elftal, in de Segunda Division. Na terugkeer in Nederland speelde hij voor FC Dordrecht en NEC, maar mede door blessureleed brak hij niet door. Na een nieuwe periode in Spanje bij Real Murcia was Van den Boogaart actief als topamateur bij BVV Barendrecht, Rijnsburgse Boys en AFC. De afgelopen jaren was Van den Boogaart actief als zakenman en importeerde hij drankjes vanuit onder andere Spanje.