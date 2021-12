Novak Djokovic maakt zijn opwachting in Australië

Eerder werd druk gespeculeerd of Djokovic in januari wel naar Australië zou afreizen. Naast de ATP Cup vindt daar volgende maand ook de Australian Open plaats. De organisatoren van dat toernooi hebben echter bekendgemaakt dat vaccinatie tegen het coronavirus verplicht is voor deelname.

Djokovic liet eerder weten zijn vaccinatiestatus een privézaak te vinden. Het is dan ook niet bekend of hij gevaccineerd is. Vorige week zei Djokovic zich nog te beraden over zijn deelname aan de Australian Open.

De ATP Cup begint op 1 januari. De Australian Open volgt op 17 januari.