Badr Hari: ’Het was gewoon botte pech’

Door een rake trap tegen het hoofd zag Hari plots zelf sterretjes, waardoor hij na vijf partijen voor GLORY nog steeds zonder overwinning staat.

In aanloop naar de partij met Wrozsek liet de 36-jarige Hari zijn trainer Mike Passenier in de steek om een samenwerking aan te gaan met Said el Badaoui. Gezien zijn optreden lijkt die overstap hem geen windeieren te leggen. Hari lijkt er hetzelfde over te denken, tenminste, zo liet hij tussen de regels door weten in het vierde deel zijn Spike-documentaire Legacy, dat woensdagmiddag online werd gezet.

„Het was gewoon botte pech”, blikte Hari terug op de partij tegen Wrozsek. ,,Als je naar het casino gaat, kun je winnen of verliezen. Dat is het leven. Alles moet op zijn plek vallen. Je kunt hard trainen, gezond eten en goed slapen, je kunt alles goed doen, maar je lichaam blijft een lichaam. Je kunt niet alles in het leven controleren.”

Rematch

Eerder liet Hari ook al via Instagram van zich horen en werd duidelijk dat hij nog lang niet van plan is om te stoppen.

„Jullie zijn teleurgesteld en ik ben teleurgesteld”, zo richtte hij zich tot zijn drie miljoen volgers. „Het resultaat is niet goed. Het is moeilijk om een positieve kant aan dit gevecht te zien, maar ik moet zeggen, ik voelde me sterk en was klaar voor de strijd. Tot het moment dat het mis ging heb ik geen seconde pijn geleden. Ik stootte weer als Badr Hari, ik voelde me weer helemaal de oude. De uitkomst van het gevecht was frusterend, maar de manier waarop ik vocht was veelbelovend. Ik ben op de goede weg en ik stop niet voordat ik kampioen ben. Laten we starten met een rematch. Ik wil mijn fans bedanken voor de enorme steun. Ik zal jullie trots maken, dat beloof ik.”

Blessure?

Opvallend is de foto (zie boven) die werd gemaakt, nadat Hari weer recht stond na de knock-out. Daarop is te zien hoe de rechterbovenarm van de kickbokser in omvang lijkt gehalveerd. In de slotfase van de partij gebruikte Hari ook vrijwel alleen nog zijn linkerarm. Kenners wijzen op een mogelijk bicep-blessure.